Corea Sud: colpi di avvertimento a velivolo russo

Aerei da caccia sudcoreani hanno sparato oggi colpi di avvertimento contro un velivolo militare russo che avrebbe violato lo spazio aereo del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa sudcoreano. Mosca, tuttavia, ha subito respinto le accuse di Seul.

Secondo la Corea del Sud tre aerei russi sono entrati nella cosiddetta zona di identificazione della difesa aerea sudcoreana davanti alla costa orientale del Paese e uno di questi ha poi violato lo spazio aereo della Corea del Sud.

Funzionari sudcoreani hanno sottolineato che è la prima volta che un velivolo militare russo invade lo spazio aereo del Paese. Da parte sua, un funzionario del ministero della Difesa sudcoreano ha detto che l'aereo russo non ha risposto ai colpi di avvertimento sparati dai caccia di Seul. Lo spazio aereo violato si trova sopra un gruppo di isolotti a metà strada fra la Corea del Sud e il Giappone.

I colpi di avvertimento sparati sono stati 360 in tutto, ha reso noto un funzionario del ministero della Difesa di Seul, secondo quanto riporta la Cnn. I Capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno annunciato in un comunicato che un velivolo russo A-50 di comando e controllo è entrato nello spazio aereo sudcoreano due volte davanti alla costa orientale del Paese. In risposta, aerei da caccia F-15F e KF-16 hanno sparato 80 colpi di avvertimento durante la prima violazione e altri 280 durante la seconda.

Da parte sua, Mosca ha respinto le accuse di avere violato lo spazio aereo sudcoreano ed ha negato anche che i caccia di Seul abbiano sparato colpi di avvertimento. "Due bombardieri strategici Tu-95 - sostiene il ministero della Difesa russo - hanno effettuato un volo pianificato nello spazio aereo sopra le acque neutrali del Mar del Giappone". Inoltre, nel comunicato del ministero della Difesa russo non c'è nessun riferimento a un aereo un velivolo russo A-50 di comando e controllo.