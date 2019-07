Merkel: 'Salvare i migranti in mare è un imperativo umanitario'

Il salvataggio in mare dei migranti è "un imperativo umanitario". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Non si può continuare con soluzioni ad hoc per ciascuna imbarcazione di profughi", ha spiegato, aggiungendo che "Il salvataggio non è solo un dovere, è un imperativo umanitario".

Angela Merkel intende lasciare la politica nel 2021, alla fine del suo mandato da cancelliera, e si ritiene in grado di poter assolvere pienamente ai propri compiti anche dal punto di vista della salute. "Anche dal punto di vista personale ho un grande interesse nello stare in buona salute", ha spiegato Merkel nella conferenza stampa d'estate a Berlino, riferendosi ai tremori che l'hanno colpita nelle scorse settimane durante cerimonie ufficiali. "Capisco le vostre domande, ma sto bene", ha aggiunto, sperando che dal 2021 in poi "la vita continui e in buona salute".