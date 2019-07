Trump al 50% nonostante le accuse di razzismo

Nonostante le accuse per i suoi tweet razzisti contro quattro deputate dem progressiste e di colore, il consenso per Donald Trump sale al 50%, con un 38% che approva fortemente il suo operato, secondo il sondaggio quotidiano di Rasmussen. Il 48% invece disapprova quello che sta facendo, e il 40% fortemente. Il presidente ha twittato il risultato e ringraziato "le aggressive giovani deputate socialiste. L'America non se la beve".