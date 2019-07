Primo incontro Usa-Russia per disarmo nucleare

Primo incontro per il disarmo tra Mosca e Washington. Le delegazioni americana e russa si incontreranno mercoledì a Ginevra per esplorare l'idea di un nuovo accordo che limiti le armi nucleari e che possa includere eventualmente anche la Cina. Lo riporta la Reuters sul suo sito, citando alti dirigenti americani.



Donald Trump aveva detto di volere un accordo sulle armi di "prossima generazione" con Mosca e Pechino per coprire tutti i tipi di arma nucleare e ne aveva parlato con Vladimir Putin e Xi Jinping nel G20 giapponese. Attualmente la Cina non fa parte dei patti nucleari tra le due superpotenze ma non è chiaro se intenda aderire.