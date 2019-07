Nepal: almeno 43 morti per maltempo

Almeno 43 persone sono morte in Nepal da venerdì scorso ed altre 24 sono considerate disperse a causa del maltempo che si è abbattuto sul Paese provocando allagamenti e frane.

Secondo quanto ha reso noto la polizia, tratti di strade ed autostrade sono bloccati in varie parti del Paese a causa di frane e tralicci per le telecomunicazioni sono stati abbattuti dai forti venti: finora 20 persone sono rimaste ferite e oltre 1.100 sono state tratte in salvo dalle zone inondate.

Il maltempo dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni e il Dipartimento di meteorologia ha invitato la popolazione a controllare i livelli dei fiumi e tenersi pronta ad abbandonare le proprie abitazioni in caso di esondazioni.