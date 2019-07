Uragano Barry, 45mila senza corrente

Oltre 45.800 persone in Louisiana sono questa mattina senza corrente mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina alla costa centro-meridionale dello Stato. Barry si trova adesso a circa 90 km a sudovest di Morgan City (circa 135 km a ovest di New Orleans) e dovrebbe toccare terra in mattinata (nel pomeriggio in Italia) come uragano. Ieri il presidente americano Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nello Stato già messo in ginocchio nel 2005 dall'uragano Katrina.



Paura a New Orleans per l'arrivo di Barry, la tempesta tropicale che dovrebbe toccare terra in Louisiana come uragano di categoria 1. Le acque del fiume Mississippi - spiegano gli esperti - dovrebbero alzarsi di oltre 6 metri, il livello più elevato dal 1950. Le inondazioni alimentate dalle forti piogge potrebbero quindi raggiungere un'altezza superiore ai normali livelli fino a due metri di marea nelle aree più a rischio. Una situazione che metterà a dura prova il sistema di difese realizzato dopo l'uragano Katrina del 2005.