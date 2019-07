Gb: La portaerei Queen Elizabeth in porto, 'fa acqua'

E' stata una grossa avaria a una tubatura, "più seria" di quanto dichiarato nei giorni scorsi dai comandi della marina britannica, a obbligare martedì la portaerei Queen Elizabeth a rientrare in porto in fretta e furia abbandonando una sessione di manovre navali. Lo rivela la Bbc citando una fonte informata secondo la quale la rottura avrebbe provocato l'inondazione di interi compartimenti, in alcuni dei quali l'acqua risulta essere arrivata "all'altezza del collo". La Royal Navy aveva invece liquidato in origine l'accaduto come un incidente "minore" al "sistema di distribuzione interna dell'acqua".

L'episodio è l'ultimo di una catena di guasti e brutte figure che hanno coinvolto in questi anni la gloriosa flotta britannica. Tanto più preoccupante poiché la Queen Elizabeth è la nave ammiraglia del Regno: un'unità nuova di zecca, la prima portaerei moderna varata dopo decenni di attesa nell'ambito di un progetto costato ben 3,1 miliardi di sterline.