Papua Nuova Guinea: oltre 20 persone uccise in ultimi giorni

(ANSA-AP) - CANBERRA (AUSTRALIA), 10 LUG - Oltre 20 persone sono state uccise negli ultimi giorni nel corso di violenze tribali in Papua Nuova Guinea.

Il bilancio delle vittime e le date esatte delle violenze, avvenute nella remota provincia di Hela, variano a seconda dei media. L'emittente Australian Broadcasting Corp. (ABC), che cita il governatore di Hela - Philip Undialu - riporta che 16 persone incluse donne e bambini sono state uccise lunedì nel villaggio di Karida, probabilmente in seguito ad una vendetta per un attacco precedente in cui morirono sette persone.

Da parte sua, il quotidiano Post-Courier riporta che 24 persone sono state uccise nei villaggi di Karida e Peta da sabato.(ANSA-AP).