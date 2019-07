Rohani, da domenica arricchiremo uranio

Se l'Europa non agirà in tempo contro le sanzioni Usa, da domenica prossima l'Iran "farà il prossimo passo" riprendendo l'arricchimento del suo uranio, come annunciato nell'ultimatum di due mesi fa. Lo ha detto il suo presidente iraniano Hassan Rohani.

La Repubblica islamica arricchirà l'uranio alla percentuale "che vorrà" e "che sarà necessaria", ha detto Rohani in una riunione del suo gabinetto. "Se volete esprimere dispiacere e diffondere un comunicato, potete farlo adesso", ha aggiunto sarcasticamente il presidente iraniano riferendosi ai partner europei dell'intesa, accusati da Teheran di essere impegnati nel suo mantenimento solo a parole e di non aver agito per salvarlo, contrastando gli effetti delle sanzioni americane sull'economia dell'Iran.

Due giorni fa Teheran aveva già confermato di aver superato il limite delle riserve di 300 chilogrammi di uranio a basso arricchimento (non oltre il 3,67%), fissato dall'accordo sul nucleare del 2015. Si tratta del primo obbligo dell'intesa non più rispettato da Teheran, che aveva anche annunciato di voler oltrepassare la soglia massima di 130 tonnellate del suo stock di acqua pesante. "Lo avevamo annunciato. Riteniamo che sia un nostro diritto nell'ambito" dell'accordo, ha sottolineato Zarif.

"L'Iran sta giocando col fuoco", aveva commentato il presidente americano Donald Trump ai cronisti.