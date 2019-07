Giappone: maltempo, oltre 1 mln sfollati

Piogge torrenziali si sono abbattute senza sosta nella giornata di mercoledì nel sud est del Giappone, costringendo le autorità ad emettere un ordine di evacuazione per oltre un milione di persone. Le direttive riguardano in primo luogo le prefetture di Kagoshima e Miyazaki, in previsione di ulteriori precipitazioni che potrebbero causare severe inondazioni e smottamenti. Nella città di Kagoshima - che dà il nome alla prefettura omonima, quasi tutti i 590mila residenti hanno dovuto evacuare con le persone anziane costrette a trovare rifugio nei centri di emergenza. Per il secondo giorno consecutivo l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha avvisato i cittadini a rimanere in allerta, a causa di un fronte di piogge la cui intensità non è destinata ad attenuarsi prima di sabato. La cittadina di Kanoya ha registrato 81 millimetri di pioggia all'ora nel pomeriggio di mercoledì, e alcune aree del Kyushu hanno visto in 24 ore un ammontare di precipitazioni equivalente alla media mensile.