Trump: incontrerei volentieri Kim

"Dopo alcuni importanti incontri, incluso il mio incontro con il presidente cinese Xi, lascerò il Giappone per la Corea del Sud (insieme al presidente Moon).

Mentre sarò lì, se il presidente Kim del Nord vede questo (messaggio, ndr), lo incontrerei al Confine/Dmz anche solo per stringergli la mano e salutarlo (?)!": lo ha scritto questa sera in un tweet il presidente americano Donald Trump riferendosi alla zona demilitarizzata (Dmz) che divide le due Coree all'altezza del 38/mo parallelo.

La proposta di incontro con Kim alla Dmz fatta da Trump è maturata nell'imminenza dell'atteso summit con il presidente Xi Jinping sul dossier commerciale, a margine del G20 di Osaka.

Quella dei rapporti e della mediazione con Pyongyang sulla denuclearizzazione è una delle carte che Xi dovrebbe usare nel negoziato con Trump. Kim ha ricevuto Xi a Pyongyang con tutti gli onori, in quella che è stata la prima missione di un presidente cinese in 14 anni, e si ritiene abbia chiesto l'aiuto di Pechino per portare avanti i negoziati con Washington.

I colloqui tra gli Usa e il Nord sono in fase di stallo da fine febbraio, dopo la rottura del secondo summit Trump-Kim di Hanoi, tenuto a fine febbraio. I due leader, tuttavia si sono scambiati lettere (12 secondo Seul), soprattutto a giugno. L'agenzia ufficiale del Nord, la Kcna, ha riferito che Kim ha ricevuto una lettera personale da Trump esprimendo "grande soddisfazione". L'11 giugno, alla vigilia del primo anniversario dello storico vertice di Singapore, il tycoon ha riferito ai giornalisti di aver ricevuto una lettera "bella" da Kim.