Olp, piano Usa non è dignitoso

Il seminario in Bahrein "è una formula che nessun popolo dignitoso può accettare": l'Olp ha bocciato l'iniziativa Usa di Manama. Un piano che, secondo l'Olp, tenta "di eludere i temi reali spacciando idee riciclate e già fallite. Cerca di vendere il miraggio di una prosperità economica per il popolo palestinese fintanto che accetta e sostiene la perpetua prigionia. La libertà della Palestina dall'occupazione israeliana e dalla dominazione economica non sono negoziabili e - ha concluso - sono presupposti essenziali per la pace".