Mo: cittadini Usa avvertiti, cautela per seminario Bahrein

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 GIU - Le autorità diplomatiche statunitensi hanno pubblicato un avvertimento ai cittadini degli Stati Uniti affinché ricorrano a particolari misure di cautela se dovessero trovarsi in Cisgiordania o a Gaza fra il 24 e il 26 giugno. Sono i giorni in cui in Bahrein si svolgerà un seminario - organizzato dall'amministrazione Trump - su progetti economici di ampio respiro per il Medio Oriente. Questa iniziativa ha suscitato forte opposizione sia fra i dirigenti dell'Anp (in Cisgiordania), sia fra quelli di Hamas (a Gaza) e, secondo quanto riferisce il Times of Israel, vi è il timore che in concomitanza con la quella conferenza possano verificarsi manifestazioni anti-americane. Il giornale aggiunge che in quei giorni ai diplomatici americani e ai loro familiari è stato anche vietato di entrare in Cisgiordania. (ANSAmed).