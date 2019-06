Incastrato in un tombino, in salvo scoiattolo

E' finita bene una brutta avventura per uno scoiattolo a Dortmund, in Germania. Un piccolo esemplare è rimasta bloccato in un tombino. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno visto la testa dello scoiattolo che spuntava da un buco nel coperchio. I tentativi iniziali di liberare l'animale non hanno avuto successo, quindi l'intera copertura del tombino è stata rimossa e portata in una clinica veterinaria nelle vicinanze, mentre la polizia è stata chiamata a sorvegliare la fogna aperta. I veterinari hanno utilizzato l'anestetico per calmare lo scoiattolo e quindi liberare l'animale dal tombino. Lo scoiattolo che ha riportato solo ferite superficiali sul collo e stato poi rimesso in libertà.