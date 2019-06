Gb: giornata senza auto a Londra

(ANSA) - LONDRA, 20 GIU - Nuova iniziativa simbolica nella battaglia contro l'inquinamento a Londra. Il sindaco laburista, Sadiq Khan, ha annunciato una giornata senza auto nel centro della capitale britannica per il prossimo 22 settembre, precisando che il bando sarà il più ampio mai attuato in città. In totale verranno chiusi al traffico 20 chilometri di strade attraverso 18 delle municipalità della metropoli. Saranno coinvolte fra le altre la zona attorno a London Bridge, alla Torre di Londra e gran parte della City, ossia il cuore - anche turistico - della città. Verrà invece incoraggiato l'uso dei trasporti pubblici e saranno promossi eventi 'verdi': tour in bicicletta collettivi, passeggiate a piedi, giochi per strada.

"Invito quanti più londinesi possibile a unirsi a noi, a divertirsi, a guardare la città sotto una prospettiva diversa", ha detto Khan.