Fitto eletto co-presidente gruppo Ecr

L'eurodeputato italiano Raffaele Fitto (Fratelli d'Italia) è stato eletto co-presidente del gruppo dei Conservatori e riformisti (Ecr) insieme al polacco Ryszard Legutko (Diritto e giustizia-Pis). "Essere stato eletto all'unanimità co-presidente del gruppo dei Ecr non è solo un grande onore, ma anche un motivo di soddisfazione e orgoglio per me e per Fratelli d'Italia", ha affermato Fitto, sottolineando che "oggi, in Europa, Fratelli d'Italia è la seconda delegazione del gruppo europeo dei conservatori".