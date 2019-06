Allerta tsunami dopo sisma di 6.8 in Giappone

Un terremoto di magnitudo 6.8 ha scosso il nord-ovest del Giappone, con epicentro in mare, innescando l'allarme tsunami. Il terremoto è stato registrato nel Giappone settentrionale alle 21.22 locali (15.22 in Italia) con epicentro nella prefettura di Niigata, rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato un allarme tsunami, misurando l'intensità della scossa in 6.8 sulla scala nipponica (Shindo) che arriva a un livello massimo di 7. Il centro geosismico americano Usgs parla invece di magnitudo 6.4. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose. ma si avverte la popolazione ad allontanarsi dalla costa. Il terremoto ha interessato le prefetture di Niigata e Ishikawa sul versante centro occidentale. I servizi ferroviari nella prefettura di Niigata sono stati interrotti.