Ecco Archie, nuova foto per la festa del papà in Gb

Il duca e la duchessa di Sussex (Harry e Meghan) hanno diffuso una nuova immagine del loro neonato, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, pubblicata sulla loro pagina ufficiale di Instagram in occasione della Festa del Papà che nel Regno Unito ricorre oggi (come anche negli Usa). Ed è la prima volta che una foto ritrae chiaramente il volto del nuovo arrivato nella famiglia reale, di cui invece per la Festa della Mamma qualche settimana fa venivano fotografati soltanto i piedini.

"Auguri al duca di Sussex per una prima Festa del Papà molto speciale" si legge sul post, a corredo dell'immagine che vede Archie in braccio al papà Harry, con le manine che gli afferrano un dito. Emergono inoltre i dettagli del prossimo battesimo di Archie, nato lo scorso sei maggio, che si terrà nella cappella di San Giorgio al castello di Winsor a luglio, scrive il Sunday Times.