Russia: 549 fermi al corteo per Golunov

Sono almeno 549 le persone fermate ieri a Mosca durante il corteo a sostegno del giornalista Ivan Golunov: lo sostiene la ong Ovd-Info, specializzata nel monitoraggio della repressione delle manifestazioni da parte delle autorità russe.



L'organizzazione pubblica sul sito internet anche un elenco con i nomi di alcune delle persone che si ritiene siano state fermate e il commissariato in cui sono state portate. Ovd-Info sottolinea che almeno cinque hanno dovuto passare la notte in una stazione di polizia.



Il presidente russo Vladimir Putin, intanto, ha silurato due generali di polizia per il caso del giornalista anticorruzione arrestato per spaccio di droga e poi scagionato per "mancanza di prove". Lo riferisce la Tass.



I generali rimossi sono Andrei Puchkov, comandante del distretto amministrativo occidentale di Mosca delle forze di polizia, e Iuri Deviatkin, comandante del Dipartimento antidroga della polizia di Mosca.