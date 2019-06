Russia: oltre 400 fermi alla marcia pro-Golunov

La polizia e la Rosguardia hanno arrestato 400 persone nel corso della marcia non autorizzata a Mosca sostegno del giornalista Ivan Golunov, scagionato ieri sera da ogni accusa. Lo riferisce la Ong OVD-Info, citata da Meduza. Tra gli arrestati figura anche l'oppositore Alexei Navalny.

Molti degli arrestati indossavano magliette con la scritta "Io/Noi siamo Ivan Golunov", ovvero il titolo scelto dai tre quotidiani liberali russi per lanciare la protesta contro il suo arresto. La polizia, riporta Meduza, ha arrestato i suoi reporter Ilya Zhegulev e Andrey Pertsev, ma li ha subito rilasciati. Inoltre è stato fermato il regista Leonid Marandi ed è stato portato alla stazione di polizia.

Alexiei Navalny passerà la notte in una stazione di polizia. "Sì - ha detto Zhdanov - lo confermo, Alexiei è stato fermato, si trova nella stazione di polizia Strogino e lo terranno lì fino a domattina".

"Sollecito le autorità russe a liberare tutte le persone arrestate mentre manifestavano a Mosca oggi": lo ha detto Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa. "Il diritto a manifestare pacificamente, la libertà d'espressione e di stampa sono diritti fondamentali che tutti gli Paesi membri del Consiglio d'Europa, inclusa la Russia, devono rispettare" ha sottolineato Mijatovic. "Le autorità russe devono migliorare il quadro legislativo che regola gli eventi pubblici e anche la gestione delle manifestazioni, in modo che gli standard europei e internazionali siano rispettati" ha aggiunto il commissario. "Il cardine dovrebbe essere quello di garantire ai difensori dei diritti umani, ai giornalisti e agli attivisti una situazione che faciliti il loro lavoro e gli permetta di svolgerlo in sicurezza" ha concluso Mijatovic.