"La Cina ha svalutato la propria valuta, noi invece non possiamo farlo perchè abbiamo la Fed" che "non mi ha ascoltato e ha commesso un errore nell'alzare i tassi di interesse troppo velocemente". Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Cnbc, definendo le azioni della Fed distruttive. La Fed "ci ha messo in una posizione di svantaggio".