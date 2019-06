In migliaia a Hong Kong contro estradizione forzata in Cina

Decine di migliaia di persone in marcia a Hong Kong contro la controversa legge sull'estradizione forzata, un decreto sollecitato da Pechino, che consentirebbe a sospetti criminali di essere mandati in Cina per il processo. Lo riporta la Bbc. Si prevede che le proteste saranno le più imponenti da quelle del 2014, il cosiddetto Movimento degli Ombrelli, che ha visto centinaia di migliaia di persone scendere in piazza reclamando un sistema politico pienamente democratico.

Le associazioni per i diritti umani e civili dell'ex colonia britannica ritengono che la nuova legge servirà per portare avanti persecuzioni politiche all'interno dello stesso territorio di Hong Kong sopprimendo la libertà di parola ed esponendo molte persone al sistema giudiziario cinese, profondamente compromesso, conducendo ad un'ulteriore erosione dell'indipendenza giudiziaria.