Dopo 4 anni crociere tornano a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 7 GIU - Dopo quattro anni di assenza per i timori legati alla sicurezza dopo i numerosi attacchi terroristici e il fallito golpe, una nave da crociera ha attraccato di nuovo a Istanbul. La Regent Seven Seas Voyager, con a bordo 750 passeggeri, soprattutto italiani e greci, è giunta nelle scorse ore nel porto di Sarayburnu, accolta da una banda militare con costumi ottomani. "L'arrivo di questa nave ci rende felici. Abbiamo preso tutte le misure di sicurezza necessarie", ha assicurato durante la cerimonia di accoglienza il viceprefetto di Istanbul e responsabile dell'autorità portuale di Karakoy, Mehmet Kalyoncu. Il ritorno delle crociere è ritenuto essenziale per il definitivo rilancio del turismo in Turchia, che già lo scorso anno ha fatto segnare nuovi record, anche grazie alla pesante svalutazione della lira turca, ma deve ancora recuperare le presenze di visitatori europei rispetto al periodo precedente al 2015. Entro ottobre sono attese nella metropoli sul Bosforo una quarantina di navi.