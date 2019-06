Putin: 'Pronti a non prorogare New Start'

La Russia non deve per forza prolungare il trattato sulla riduzione delle armi di distruzione di massa (New Start) perché ha armamenti idonei a garantire la sicurezza nazionale: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al Forum Economico di San Pietroburgo nel corso dell'incontro con le grandi agenzie internazionali, tra cui l'ANSA. "L'estensione del New Start - ha detto Putin - è in agenda. Noi non dobbiamo prolungarlo. I nostri sistemi possono garantire la sicurezza della Russia per un periodo abbastanza lungo". Secondo il presidente russo, Mosca è andata "molto avanti" e ha "sorpassato i rivali nelle armi ipersoniche". "Quindi - ha concluso - se nessuno vuole estendere il New Start, ebbene, noi non lo faremo". L'accordo New Start per la riduzione delle armi di distruzione di massa termina il 5 febbraio 2021.

Putin, non mi aspetto sponda su sanzioni da Italia - "L'Italia fa parte di un contesto internazionale, è Paese membro della Nato e dell'Unione Europea e non penso possa agire indipendentemente da tale contesto: per questo non mi aspetto cambiamenti sulla questione delle sanzioni". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso dell'incontro con le agenzie internazionali tra cui l'ANSA. "L'Italia - ha sottolineato - per la Russia resta un Paese importante, con il quale abbiamo un rapporto speciale e credo che la nostra collaborazione si svilupperà sempre di più"

Putin a Pietroburgo vede leader Bulgaria-Slovacchia-Armenia - Girandola d'incontri oggi per Vladimir Putin al Forum Economico di San Pietroburgo. A margine dei lavori del Forum, infatti, Putin incontrerà il presidente bulgaro Rumen Radev, il primo ministro slovacco Peter Pellegrini e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Inoltre, il leader russo continuerà il suo dialogo con il presidente cinese Xi Jinping, che ha incontrato a Mosca ieri. Tutti i leader stranieri, così come il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, parteciperanno insieme all'evento centrale del forum - la sessione plenaria - prevista per domani (7 giugno). Putin oggi incontrerà poi i direttori delle principali agenzie di stampa del mondo - fra cui l'ANSA - per il tradizionale "scambio di vedute" sui principali temi dell'agenda internazionale.