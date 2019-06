Iran, Trump: 'Pronto a vedere Rouhani'

Donald Trump assicura di preferire la via del dialogo alla guerra con l'Iran e di essere pronto a incontrare il presidente Rouhani. Lo ha sottolineato in un'intervista a Good Morning Britain, sulla tv britannica Itv.

"L'Iran è estremamente ostile" ed è "dietro il terrorismo in tanti luoghi diversi", ha premesso il presidente Usa, avvertendo che "c'è sempre la chance" di un'azione militare. "Ma la voglio io? No, io preferisco parlare", ha precisato. "L'unica cosa che non vogliamo e che loro abbiamo armi nucleari", ha concluso.