Pakistan: sequestrati sandali premier

Agenti agli ordini dell'autorità per la protezione della fauna dello Stato pachistano di Khyber Pakhtunkhwa hanno fatto irruzione in un negozio e sequestrato sandali tradizionali in pelle di serpente che un calzolaio ammiratore del premier Imran Khan aveva detto di aver prodotto per lui. Il calzolaio, Nooruddin Shinvari, diventato popolare con il nome di Chacha Noor din, è specializzato appunto nella produzione di sandali tradizionali (chappal) e nel 2015 creò per lo stesso Khan un tipo di calzatura, la Kaptaan (capitano), diventata famosa nel Paese e all'estero. L'artigiano aveva annunciato che avrebbe realizzato i sandali in pelle di serpente per il primo ministro in occasione dell'Eid el Fitr, la festa per la fine del mese di Ramadan, che in Pakistan dovrebbe cadere mercoledì. Ma prima che potesse presentare il regalo a Imran Khan, i chappal sono stati sequestrati. Da parte sua Noorudin Shinvari ha detto di non avere fatto uccidere alcun serpente, ma di avere fatto arrivare la pelle dagli Usa