Melania in Dolce e Gabbana a Londra

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Melania Trump sceglie Dolce e Gabbana per il suo arrivo a Buckingham Palace. La first lady degli Stati Uniti indossa un abito in crepe bianco con dettagli blu navy. Il cappello è in tinta - bianco e blu - ed è realizzato dal suo designer personale e consigliere sul guardaroba Hervé Pierre, lo stesso che disegnò il cappello indossato dalla first lady lo scorso anno alla Casa Bianca durante la visita a Washington del presidente francese Emmanuel Macron e la premiere dame Brigitte.

In passato la first lady durante altre visite all'estero ha indossato griffe del paese ospite, come Christian Dior in Francia, mentre la scorsa volte che era in visita a Londra in una occasione scelse un abito Stella McCartney. Ma non è sempre questa la sua linea: durante il recente viaggio in Giappone ha indossato anche una creazione Loro Piana.