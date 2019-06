++ Trump al Sun, Johnson sarebbe eccellente premier ++

"Penso che Boris Johnson abbia fatto un ottimo lavoro e che sarebbe un eccellente" come primo ministro: cosi' Donald Trump al Sun, alla vigilia della sua visita in Gran Bretagna. "Mi piace, mi e' sempre piaciuto.

Non so se verrà scelto ma penso che sia un vero brav'uomo, una persona piena di talento", ha aggiunto. Il presidente americano, in partenza per il Regno Unito, ha poi sottolineato di essere "veramente amato in Gran Bretagna", nonostante le proteste annunciate anche per la sua seconda visita nel Paese. Parlando della situazione politica interna il Tycoon ha poi sottolineato che Theresa May ha mandato a monte la Brexit dando tutte le carte alla Ue.

E non ha mancato di dare anche una stoccatina a Meghan Markle: è "cattiva", anche se è "fantastico avere una principessa americana"