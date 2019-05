New Hampshire abolisce la pena di morte

Il New Hampshire diventa il ventunesimo stato Usa ad abolire la pena di morte. Il Senato infatti ha votato contro il veto posto dal governatore repubblicano Chris Sununu.

Nel New Hampshire comunque l'ultima esecuzione risale al 1939 e attualmente nel braccio della morte si trova solo un detenuto condannato per l'uccisione di un poliziotto.

Sono ancora 30 gli stati dove ancora la legge prevede la pena capitale, anche se nella lista ci sono stati come la California e la Pennsylvania dove e' in vigore una moratoria delle esecuzioni, la North Carolina dove le esecuzioni sono da anni bloccate da una sentenza e il Wyoming dove non ci sono detenuti nel braccio della morte. Sono comunque oltre 2.600 in tutti gli Usa le persone in attesa del boia. Gli stati che continuano regolarmente a giustiziare i detenuti nel braccio della morte sono Texas, Florida, Alabama e Georgia.

La difficoltà sempre maggiore di ottenere i veleni per l'iniezione letale ha portato in alcuni stati alla presentazione di alcune proposte di legge per il ripristino della sedia elettrica o addirittura del plotone di esecuzione, oltre all'uso delle mascherine col gas di azoto.