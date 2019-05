Eisenberg attore in spot ironico dell'ambasciata Usa

L'ambasciatore americano a Roma Lewis M. Eisenberg si improvvisa attore per girare uno spot sui "Consigli per gli americani in Italia", promosso dalla sua sede diplomatica in collaborazione con gli youtuber di Casa Surace. Si parte con un ragazzo che fornisce l'abc per la felice permanenza nel 'Belpaese': ad esempio, non confondere la passata di pomodoro con il ketchup, oppure rinunciare alla lingua inglese ed esprimersi a gesti. Finché non appare la nonna, che dà altri suggerimenti sul cibo. Poi il colpo di scena, con l'entrata dell'ambasciatore Eisenberg, che improvvisa un siparietto con l'agguerrita signora. "Nonna Rosetta, non è facile fare l'ambasciatore, incontrare persone da tutto il mondo, è pazzesco!", dice Eisenberg a nonna Rosetta, seduta al suo fianco. Che però gli risponde a tono: "Secondo te è facile fare la nonna e badare ai nipoti?". L'ambasciatore non si dà per vinto: "Qui noi dobbiamo sempre indossare giacca e cravatta". Ma nonna Rosetta ha gli stessi problemi: "Noi da aprile siamo pieni di matrimoni, 40 gradi tutti i giorni, capelli fatti, mangia che pare brutto, il vestito elegante lo leviamo a ottobre!".

GUARDA IL VIDEO