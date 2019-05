Austria: Kurz non esclude nuova alleanza

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz non ha escluso una rinnovata edizione in Austria di una coalizione di governo con l'FPOE dopo le elezioni di autunno.

"Le coalizioni non sono un problema di cui ci occupiamo al momento. Al momento c'è solo una coalizione, quella fatta da SPOE e FPOE, che avevano il solo obiettivo di ridimensionare il mio governo. Ma nulla è escluso. Per noi popolari una cosa è chiara: vogliamo continuare a governare ma senza scandali. Per questo chiediamo il voto al popolo tedesco". Kurz da ieri non è più cancelliere. Il suo governo è caduto dopo le dimissioni del leader dell'estrema destra Strache, seguite da quelle di tutti i ministri della Fpoe, in seguito all'Ibiza gate.