Trump contro gli scienziati sul clima

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAG - Donald Trump affila le armi per lanciare l'affondo alla battaglia contro il cambiamento climatico. Dopo aver sfilato gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, il presidente americano di appresta a stralciare nei prossimi mesi tutte le norme dell'era Obama sulle emissioni. Lo riporta il New York Times, sottolineando che Trump intende anche creare una comitato sul clima.

A guidarlo dovrebbe essere lo scienziato di Princeton critico della teoria che ritiene il cambiamento climatico causato dall'uomo e che difende le virtù del diossido di carbonio. L'obiettivo di Trump è quello di mettere in dubbio la scienza su cui si basano le politiche del cambiamento climatico.