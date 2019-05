Giappone, Trump incontra l'imperatore

Il presidente americano Donald Trump incontra l'imperatore giapponese Naruhito, primo leader straniero a stringergli la mano.

Trump e la first lady Melania hanno incontrato l'imperatore e l'imperatrice Masako al Palazzo Reale di Tokyo. Il presidente Usa e l'imperatore del Giappone hanno a disposizione dei traduttori ma non li stanno al momento usando. L'imperatore parla fluentemente inglese per aver studiato a Oxford, cosi' come la moglie che ha studiato a Harvard.