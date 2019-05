Austria: min. Loeger sarà cancelliere ad interim

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen incaricherà domani mattina il ministro delle finanze del governo Kurz, Hartwig Loeger (Oevp), come cancelliere ad interim fino all'individuazione dell'esecutivo di esperti. Nei giorni scorsi, dopo le dimissioni di Heinz Christian Strache, Loeger aveva già assunto il ruolo di vice cancelliere. Van der Bellen ha annunciato in serata che domani alle ore 11.30 notificherà la decadenza del governo Kurz, che comunque resterà provvisoriamente in carica.

Van der Bellen ha ribadito la necessità di osservare scrupolosamente l'iter previsto dalla costituzione. "Lo Stato - ha detto - deve funzionare e tutti i ministeri devono essere operativi in qualsiasi momento". I membri del governo tecnico - ha aggiunto - saranno individuati con "tempestività, ma anche diligenza". Il presidente ha sottolineato, infine, che il nuovo esecutivo deve godere di "ampio sostegno" in parlamento e ha rivolto ai partiti un appello alla responsabilità.