Meghan non incontrerà Trump a Londra

Meghan Markle, moglie americana del principe Harry e neomamma del piccolo Archie, non incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita a Londra prevista dal 3 al 5 giugno. Lo riferiscono i media britannici sottolineando che la duchessa di Sussex resterà a casa ad accudire il royal baby nato il 6 maggio.

Ma in passato, ricordano ancora i tabloid, l'ex attrice non ha nascosto le sue antipatie verso l'attuale inquilino della Casa Bianca, definendolo "misogino" e "divisivo", e ha sostenuto Hillary Clinton alle presidenziali del 2016.

Trump sarà ricevuto a Buckingham Palace dalla Regina e dal resto della famiglia reale, incluso il principe Harry. Meghan non appare in pubblico dall'8 maggio, giorno in cui ha presentato con il marito il piccolo Archie alle telecamere.