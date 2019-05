Killer Christchurch accusato terrorismo

E' stato accusato formalmente di terrorismo Brenton Tarrant, l'uomo di 28 anni australiano che ha fatto una strage in una moschea e in un centro islamico di Christchurch, in Nuova Zelanda, uccidendo 51 persone, lo scorso 15 marzo. Finora, era stato incriminato con decine di capi di imputazione per per omicidio e tentato omicidio.

Se giudicato colpevole, rischia il carcere a vita. Il processo rappresenta peraltro un test per la legge antiterrorismo, inserita nel codice penale della Nuova Zelanda in seguito agli attacchi dell'11 settembre 2001 agli Stati uniti e mai applicata.