Usa:riccone nero paga college a studenti

Un regalo a sorpresa per gli studenti del Morehouse College, la storica università afroamericana di Atalanta. Rivolgendosi ai laureati del 2019 Robert Smith, il nero più ricco d'America, promette: pagherà l'intero loro debito scolastico in modo che possano iniziare il nuovo capitolo della loro vita, che sia un master o un posto di lavoro, completamente liberi. Un regalo non da poco considerato che il debito degli studenti americani per pagarsi il college è più che raddoppiato nell'ultimo decennio, raggiungendo i 1.500 miliardi di dollari, in quella che da alcuni osservatori è considerata una nuova possibile bolla