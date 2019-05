Migranti: Weber, 'non dimenticare valori cristiani'

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 18 MAG - "L'Unione europea e il Partito popolare europeo (Ppe) sono fondati sui valori cristiani" che non dobbiamo dimenticare davanti alle immagini chi ci vengono "dal Mediterraneo e da Lampedusa". Lo ha detto stasera a Zagabria, a un comizio del Ppe in vista delle elezioni europee, Manfred Weber, spitzenkandidat per la presidenza della futura Commissione europea.

"Lampedusa in noi deve risvegliare la nostra cristianità e la nostra umanità", ha dichiarato Weber, aggiungendo che l'Europa deve avere a cuore l'Africa.

"L'Europa non potrà avere un futuro felice e stabile finché il continente a noi più vicino vivrà nel caos", ha spiegato Weber, annunciando che la futura Commissione europea a sua guida preparerà "un piano Marshall per l'Africa". (ANSAmed).