'Haftar risoluto a marciare su Tripoli'

Khalifa Haftar è "deciso a proseguire la sua offensiva su Tripoli": lo scrive oggi Le Figaro, citando il ministro degli Esteri del maresciallo Haftar, Abdulhadi Ibrahim Iahweej, a Parigi nel fine settimana senza incontri ufficiali. Secondo il quotidiano, il passaggio di Iahweej a Parigi è avvenuto "nella massima discrezione, al contrario di quello, mercoledì scorso, di Sarraj, ricevuto all'Eliseo. Non c'è stato alcun appuntamento, neppure ufficioso". Ma la visita, aggiunge Le Figaro, "puntava a contrastare l'offensiva diplomatica di Sarraj". Le Figaro scrive di aver "incontrato" Iahweej, per il quale "l'unico obiettivo dell'operazione su Tripoli è di mettere fine al caos delle milizie armate, del terrorismo, dell'immigrazione irregolare e delle navi della morte; l'obiettivo non è governare i libici con la forza, imporre una giunta o un uomo solo al governo, ma ricostruire uno Stato". "La liberazione di Tripoli è imminente - ha aggiunto - il dialogo verrà dopo la liberazione di Tripoli".