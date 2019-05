Dazi: Cina, non cederemo mai a pressioni

La Cina "non cederà mai alle pressioni esterne". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, in merito alle conclusioni dei negoziati di Washington sul commercio e alle minacce, dopo il rialzo dei dazi Usa al 25% su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China', di ulteriori misure su 325 miliardi.

Geng non ha fornito indicazioni sulle "necessarie contromisure" menzionate da Pechino in risposta alla mossa Usa entrata in vigore venerdì scorso.