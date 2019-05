Brexit: min. Labour, servirà referendum

Un eventuale accordo trasversale sulla Brexit non passerà probabilmente in Parlamento se non verrà confermato dagli elettori con un nuovo referendum: lo ha detto il ministro ombra laburista per la Brexit, Keir Starmer, nel corso di un'intervista al Guardian.

In particolare, secondo Starmer fino a 150 parlamentari laburisti sarebbero pronti a bocciare un futuro accordo interpartitico sull'uscita del regno dalla Ue in mancanza di una consultazione popolare.

Starmer ha inoltre sottolineato che non esiterebbe ad interrompere i colloqui con i Tory anche questa settimana se la premier Theresa May continuerà ad insistere sulle sue linee rosse.