Attaccate due petroliere saudite

Il ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita afferma che due petroliere saudite sono state prese di mira in un "attacco di sabotaggio" al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e hanno subìto "danni significativi".

Il ministro Khalid Al-Falih ha detto che le due imbarcazioni sono state attaccate davanti la costa di Fujairah. Una delle petroliere era in rotta verso il regno per essere caricata con petrolio greggio saudita da inviare negli Stati Uniti.

"Fortunatamente l'attacco non ha causato vittime né sversamenti di petrolio, ma ha causato danni significativi alle strutture delle due navi", ha dichiarato Falih.

Gli Stati Uniti avevano diramato una allerta alle navi avvertendo che "l'Iran o suoi delegati" potrebbero prendere di mira il traffico marittimo nella regione.

L'Iran ha chiesto all'Arabia Saudita di chiarire quanto accaduto alle due petroliere del Regno che secondo Riad sono state "danneggiate" nelle scorse ore al largo degli Emirati Arabi Uniti in un "atto di sabotaggio" da parte di soggetti non identificati.

Il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi, ha espresso preoccupazione per l'accaduto, sottolineando che la sicurezza del trasporto marittimo nella regione è di cruciale importanza per tutti. Il portavoce ha inoltre avvisato contro i rischi di una "cospirazione orchestrata da forze malevole" e "dell'avventurismo di stranieri" che mirano a colpire la stabilità e la sicurezza della regione. Ieri gli Emirati avevano parlato di 4 navi colpite, senza individuare i presunti autori dell'attacco. Le petroliere "danneggiate" non sono state identificate.