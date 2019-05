Ambasciata Usa sconsiglia viaggi in Iraq

L'Ambasciata americana in Iraq ha messo in guardia contro "accresciute tensioni" sul territorio, sconsigliando ai cittadini statunitensi di recarsi nel Paese.

L'avviso, pubblicato ieri sera con un messaggio su Twitter, giunge nel mezzo di crescenti tensioni in Medio Oriente fra gli Stati Uniti e l'Iran e segue una visita a sorpresa del Segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Baghdad.

In particolare, Washington ha fatto sapere che, secondo informazioni di intelligence, l'Iran minaccia gli interessi americani in Medio Oriente.