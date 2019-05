Meghan e i piedini di Archie spopolano sul web

E' 'Archie-mania' nel giorno della Festa della mamma: una foto pubblicata su Instagram da Meghan Markle per celebrare la ricorrenza, la sua prima da madre, spopola e raccoglie in poche ore migliaia e migliaia di like.



E in effetti l'immagine è da più parti giudicata adorabile: un dettaglio dei piedini di Archie Harrison, il figlio appena nato di Meghan e Harry (la veridicità dell'immagine l'ha confermata Buckingham Palace, scrive il Daily Mail), delicatamente sorretti dalle mani della sua mamma. Sullo sfondo poi un tributo alla principessa Diana, con un tappeto di 'nontiscordardime', i fiori preferiti dalla nonna di baby Sussex scomparsa nel 1997. Mentre la foto è accompagnata da una citazione della poetessa Nayyirah Waheed, misteriosa autrice i cui versi Meghan ha già citato in passato, per l'augurio rivolto a "tutte le mamme, passate, presenti, future e quelle scomparse ma che restano per sempre nel ricordo". L'omaggio compare sull'account di Instagram 'SussexRoyal' ma ad attenti osservatori sembrerebbe proprio scritto da Meghan di suo pugno, considerata la grafia americana utilizzata e non britannica.

Oggi si celebra la festa della Mamma, oltre che in Italia, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda e in diversi altri paesi anche europei. Ma non nel Regno Unito dove la ricorrenza quest'anno cadeva lo scorso 31 marzo.