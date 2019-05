Turchia: picchiato reporter anti-Erdogan

Un giornalista critico nei confronti del governo turco guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan e dei suoi alleati nazionalisti, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito fuori dalla sua abitazione.

Lo riferisce oggi il giornale Yenicag, affermando che il suo editorialista Yavuz Selim Demirag è stato picchiato da cinque o sei persone con una mazza da baseball dopo la sua apparizione ieri in un programma televisivo.

Non è chiaro il motivo che ha scatenato l'aggressione, ma coincide con un periodo di particolare tensione dopo la decisione della commissione elettorale di cancellare i risultati delle elezioni del 31 marzo per il sindaco di Istanbul vinte dall'opposizione, con l'ordine di tornare alle urne il prossimo 23 giugno.

Il partito di Erdogan ritiene che quelle elezioni fossero compromesse per via di brogli ad opera dell'opposizione, mentre quest'ultima sostiene che la commissione elettorale abbia agito sotto la pressione del governo.