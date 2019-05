Pentagono, porteremo Patriot in Mo

Il Pentagono ha ufficializzato che muoverà una batteria di missili Patriot in Medio Oriente per contrastare le potenziali minacce iraniane. Le stesse che nei giorni scorsi avevano indotto gli Usa ad inviare nella regione una flotta da guerra e un gruppo di bombardieri.

Il Pentagono non ha fornito altri dettagli, ma una fonte della Difesa ha riferito che la decisione è stata presa sulla base di un rapporto dell'intelligence secondo il quale l'Iran avrebbe caricato missili ed altro equipaggiamento militare su delle piccole barche. Gli Stati Uniti, alla fine dell'anno scorso, hanno ritirato i missili Patriot da Bahrein, Kuwait e Giordania, ma non è chiaro se saranno questi i Paesi in cui saranno dispiegati.

L'ipotesi di invio dei Patriot, secondo indiscrezioni, era allo studio da diversi giorni, ed era parte della richiesta iniziale del Comando centrale del Pentagono. Il via libera all'invio del sistema di difesa capace di far fronte ad attacchi con missili balistici, cruise e armi aeree di ultima generazione, ha richiesto tuttavia qualche giorno di riflessione.