Ue: Borrelli, costruire più ponti e abbattere muri

"Siamo qui per costruire ancora più ponti, per abbattere quei muri che sono rimasti o che rischiano di riemergere, perché in un momento come questo e in questo contesto internazionale, essere divisi vuol dire irrilevanza a livello internazionale; essere isolati vuol dire perdere una chance per poter rappresentare qualcosa di importante a livello globale". Lo ha detto il capo facente funzioni della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Vito Borrelli parlando all'evento organizzato alla Domus Circo Massimo in occasione della Giornata dell'Europa, presenti anche la responsabile dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo Valeria Fiore e l'ambasciatore Jan Tombinski, capo della Delegazione dell'Unione europea a Roma.

"Oggi celebriamo qui l'Europa dei valori condivisi voluta dai Padri fondatori che hanno capito fin da subito che l'Europa non è un dono gratuito ma è una conquista che va consolidata giorno per giorno", ha aggiunto Borrelli, sottolineando che "è importante che noi che crediamo in un'Europa più forte e più unita, ci impegniamo tutti i giorni per continuare a tessere relazioni fra popoli, fra Stati, ma soprattutto fra persone, perché solo così riusciremo a rafforzare il nostro senso di appartenenza comune".