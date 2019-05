Venezuela: 5 morti in scontri del 30/4

(ANSA) - CARACAS, 7 MAG - Il Procuratore generale venezuelano, Tarek William Saab, ha reso noto che la "scaramuccia golpista" del 30 aprile scorso a Caracas, quando un gruppo di oppositori, fra cui Juan Guaidó e Leopoldo López, hanno manifestato insieme ad alcuni militari contro il "regime del presidente Nicolás Maduro, ha avuto un saldo di cinque morti e 233 detenuti.

Tutti questi casi, ha assicurato Saab in una intervista televisiva, "sono oggetto di inchiesta da parte del ministero Pubblico". Il Procuratore ha ricordato inoltre che "finora sono stati spiccati 18 ordini di cattura di civili e militari, anche di ranghi bassi, come sergenti". "Abbiamo visto - ha continuato - parlamentari ed alcuni ufficiali anche con il rango di tenente colonnello agire al margine della legge". Fra questi, ha poi osservato, "si è posto in evidenza un ufficiale che era il capo del Distaccamento della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) nell'Assemblea nazionale, Ilich Sánchez Farías".