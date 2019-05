Pamela Anderson visita Assange in cella

Ingiusto e inumano: così l'attrice Pamela Anderson, ex star di Baywatch, ha definito oggi il trattamento inflitto dalla giustizia britannica a Julian Assange, dopo aver visitato l'attivista australiano fondatore di Wikileaks nel carcere di massima sicurezza inglese di Belmarsh in cui è stato rinchiuso in seguito all'arresto reso possibile il mese scorso dalla revoca da parte dell'Ecuador dell'asilo concesso sette anni fa nell'ambasciata a Londra. L'attrice, sostenitrice da tempo della causa di Assange, a cui è vicina anche personalmente, ha chiesto con le lacrime agli occhi aiuto all'opinione pubblica. "Sarà una lunga battaglia" contro l'estradizione negli Usa e "lui - ha detto - ha bisogno del nostro sostegno. Ha sacrificato troppo per farci conoscere la verità, ora dobbiamo salvargli la vita, di questo si tratta".