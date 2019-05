Kentucky derby, squalificato cavallo vincitore dopo 145 anni

Colpo di scena al Kentucky derby. Per la prima volta dopo 145 edizioni, il cavallo vincitore della famosa competizione ippica, Maximum Security, è stato squalificato e la vittoria è stata assegnata al secondo classificato, Longshot Country House.

La decisione dei giudici, che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico, è giunta dopo aver visto le immagini alla moviola.

Il cavallo è stato squalificato 'per interferenza' in quanto avrebbe tagliato la strada a un fantino avversario. E' la prima volta, dopo il 1968, che un cavallo viene squalificato.

Quell'anno toccò a Dancer's Image che vinse la corsa, ma risultò positivo poi all'antidoping. (ANSA).